Nach Wutrede von Hotelier : Der Kulturkampf ums Lastenrad erreicht Düsseldorf

Ein Lastenrad steht an der Abstellanlage, die kürzlich am Hermannplatz in Flingern-Süd installiert wurde. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Meinung Düsseldorf Die überlangen Räder mit Ladebox prägen immer stärker das Stadtbild in den urbanen Quartieren – und ihr Anblick provoziert manche. Jetzt wurden sie zum Thema in Düsseldorfs erbitterter Debatte um eine Verkehrswende.

Der Hotelier Jörg Lindner schimpfte Kostenpflichtiger Inhalt kürzlich bei einem Treffen von Königsallee-Anliegern über den geplanten Radweg durch die Innenstadt. Sein Ärger gipfelte in einem bemerkenswerten Satz: Düsseldorf sei nicht nur für Lastenradfahrer aus Flingern gebaut worden, die teils unrasiert durch die Stadt führen.

Da ist es wieder, das Lastenrad. Die überlangen Räder mit Ladebox bewegen die Gemüter. Sie sind auf Düsseldorfs Straßen (und geparkt auf Bürgersteigen) immer häufiger zu sehen. Und als Gesprächsthema sind sie im ganzen Land längst ein Massenphänomen. Offenbar fühlen sich viele Menschen schon vom Anblick provoziert. Bei Twitter sorgen die Räder immer wieder für aufgeheizte Debatten.

Lindners Ausspruch gibt einen Eindruck davon, wie emotional die Debatten in der Verkehrspolitik derzeit geführt werden. Vor allem die Diskussion darum, wie viele Parkplätze für Radwege oder den ÖPNV wegfallen sollten, wird teilweise mit einer Härte vorangetrieben, als ginge es mindestens um die Zukunft des Abendlands. Dabei sind die realen Veränderungen im Straßenverkehr derzeit noch überschaubar. Die großen Aufreger sind noch abzuwarten. An das heiße Thema Parkgebühren etwa hat sich Düsseldorf anders als andere Kommunen bislang nicht getraut.

Der unrasierte Lastenradfahrer, den Lindner angeführt hat, ist dabei vielleicht das Gegenklischee zum von Verkehrswende-Aktivisten immer wieder bemühten SUV-Fahrer, der vermutlich mehr Wert auf eine ordentliche Rasur legt, aber aus ihrer Sicht auf Rad oder Rheinbahn umsteigen sollte, statt die Straßen mit seinem überbreiten Gefährt zu blockieren.

Wie viele Klischees hat der Flingeraner Lastenrad-Pilot einen wahren Kern. Es ist kein Zufall, dass eine der ersten Abstellanlagen ausgerechnet am Hermannplatz entstanden ist, dem Treffpunkt der Eltern aus Flingern-Nord. In den Vierteln rund um die Innenstadt, in der das urbane, den Grünen nahestehende Bürgertum zu Hause ist, wird auf dem Spielplatz längst nicht mehr debattiert, ob der VW Sharan oder der Ford Galaxy die bessere Familienkutsche ist, sondern gefachsimpelt über Urban Arrow, Babboe oder Dolly.

Im Stadtrat pflegen die CDU, die die Autofahrer nicht verprellen will, und die Grünen in ihrem Bündnis derweil offen ihre Gegensätze in der Verkehrspolitik. Auch hier kam das Lastenrad jetzt überraschend ins Spiel. CDU-Verkehrspolitiker Andreas Hartnigk verteidigte Kostenpflichtiger Inhalt kürzlich in dieser Zeitung ein geplantes Bewohnerparkgebiet in Benrath. Es gebe keinen Anspruch mehr darauf, sein Auto kostenfrei im öffentlichen Raum parken zu dürfen, sagte er. Und ergänzte: „Wahrscheinlich ist, dass auch das Abstellen von Lastenrädern in einigen Zonen nicht kostenlos bleiben wird.“

Bitte was? Parkgebühren für Lastenräder? Das wäre eine spektakuläre Wende. Derzeit hofiert das schwarz-grüne Bündnis die Räder, schon 3,5 Millionen Euro sind in ein Förderprogramm geflossen, das Bürger bei der Anschaffung unterstützt. Dass solche Gebühren in näherer Zeit kommen, ist nicht abzusehen. Vielleicht spricht aus Hartnigks Hinweis eher eine gewisse Ermüdung über das Sendungsbewusstsein des umweltbewegten Kooperationspartners?

Allen Beteiligten kann man nur raten: tief durchatmen! Düsseldorfs Umbau für ein neues Mobilitätszeitalter, das sich ohne Zweifel nähert, braucht kluge Planung – und den Willen zu einem Ausgleich der Interessen. Es ist eine spannende Frage, welche Rolle die Lastenräder dabei spielen können. Man kann darüber streiten, ob die Gefährte cool oder der Gipfel der Verspießung sind. Aber sie scheinen einen Nerv zu treffen. Dass immer mehr Menschen ihre Kinder oder ihre Einkäufe mit der Kraft ihrer Beine bewegen (je nach Modell unterstützt von einem E-Motor), statt fossile Brennstoffe zu verfeuern, ist doch eine gute Nachricht.