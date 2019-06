Kulturbauten in Düsseldorf : Rat beschließt Schumann-Museum

Kulturbauten in Düsseldorf

Düsseldorf Der Großteil wird durch den Förderverein finanziert. Kostenpunkt für die Ausstellung: 728.000 Euro. Für das Museum werden das Erdgeschoss und das erste Obergeschoss umgebaut.

Es gibt grünes Licht für den Bau des Schumann-Museums in der Carlstadt. Nach den bereits beschlossenen Sanierungsmaßnahmen des beschädigten Gebäudes, hat der Rat am Donnerstag die Errichtung und Ausstellungsausstattung beschlossen. Die Kosten dafür trägt zum Großteil der Förderverein „Schumann-Haus Düsseldorf“. Das Heine-Institut soll den Betrieb führen. Die Fakten im Überblick.

Die Idee Im ehemaligen Wohnhaus von Robert und Clara Schumann an der Bilker Straße 15 soll ein Museum entstehen, dass das Leben und Wirken des Musiker-Ehepaares und das Düsseldorfer Musikleben im 19. Jahrhundert thematisiert. Das Schumann-Haus ist das einzige in seiner historischen Bausubstanz erhaltene Wohnhaus der Familie. Viele von Schumanns Werken entstanden in Düsseldorf. Unter anderem die Rheinische Symphonie, die Violinphantasie und einige Märchenerzählungen.