Kunst in Düsseldorf Mehr als nur ein aufstrebender Künstler

Inzwischen häufen sich auf jeden Fall die Einladungen, die ihn über Instagram erreichen, die nächste Ausstellung ist in Planung, „spruchreif ist aber noch nichts“. Wann und wo Johannes Armborst künstlerisch tätig ist, spielt für ihn keine Rolle, „das geht immer und überall, ich muss dafür auch nicht zwingend nach draußen gehen, um mich inspirieren zulassen. Und es ist für mich alles kein Zwang, ich kann durchaus mal länger eine Pause machen“, erklärt er. Auftragsarbeiten zu erledigen, kann er sich vorstellen, Wandgestaltung etwa würde ihn interessieren – was beweist, dass der 18-Jährige bereits in größeren Sphären denkt. Bilder in Serie zu erzeugen, ruft hingegen Skepsis bei ihm hervor: „Da ist mir das Unikat doch lieber.“ Dass er schon ein paar Sachen verkauft hat, freut ihn aufrichtig: „Wenn jemand bereit ist, meine Kunst bei sich zu Hause aufzuhängen, dafür sogar Geld zahlt, kann ich doch gar nicht so falsch liegen, mit dem, was ich mache.“ Da hat er wohl recht, denn welcher 18-jährige Künstler kann schon so viel vorweisen wie Johannes Armborst.