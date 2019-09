Chorprojekt : Lieder aus 500 Jahren

Düsseldorf Der Junge Konzertchor tritt regelmäßig in Düsseldorf und Umgebung auf.

Das musikalische Repertoire reicht dabei von den Klassikern des Chorgesangs bis zu modernen Stücken, insgesammt wird Musik aus über 500 Jahren gesungen. Da der Verein, anders als viele andere klassische Chöre, nicht an eine Kirchengemeinde angeschlossen sind, beschränkt sich die Auswahl nicht auf geistige Lieder. Eine besonderen Fokus legt der Junge Konzertchor auch auf Werke mit einer Verbindung zu seiner Heimatstadt, so singen die Mitglieder gern Schumanns „Missa Sacra“, die in Düsseldorf komponiert wurde.

Für den Rest das Jahres 2019 ist der Terminplan des Chores voll: Neben wöchentlichen Proben stehen unter anderem die Semestereröffnung Katholische Hochschulgemeinde am 13. Oktober, eine Aufführung der „Missa Sacra“ in St. Antonius am 17. November sowie ein Adventskonzert am 1. Dezember auf dem Programm.