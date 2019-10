Wahl des Jugendamtselternbeirat : Ein Sprachrohr der Eltern

Eltern-Kolumne Der Jugendamtselternbeirat wird neu gewählt. Er will mehr Mitspracherecht der Eltern in Kindertagesstätten durchsetzen.

Eine weitere Aufgabe des Jugendamtselternbeirats ist es, sich für die Rechte der Eltern einzusetzen. Anlässlich der Überarbeitung des Kinderbildungsgesetzes setzen wir uns für eine Stärkung der Elternmitwirkung in Kitas ein. Wir führen Gespräche mit der Landesregierung und hoffen, unsere Vorstellungen in den Gesetzgebungsprozess einbringen zu können. Ziel ist ein besseres Informationsrecht der Elternbeiräte und ihre stärkere Einbindung in die Entscheidungsprozesse ihrer Kita. Wir helfen aber auch ganz konkret Familien und Eltern, wenn es mal nicht so rund läuft in der Kita. Die Probleme in den hiesigen Kitas sind vielschichtig, von schlechter Hygiene übers Essen bis hin zu Personalmangel. Wir sehen uns als beratende Mittler, die bei Bedarf die Anfragen direkt an die richtigen Stellen weiterleiten. Wir helfen aber nicht nur Familien in Deutschland. Nach einer Elternkolumne in der RP, in der ich über eine Einrichtung in Griechenland, die sich um Waisen und benachteiligte Kinder kümmert, berichtet habe, haben viele Familien gutes Gebrauchtes für Kinder und Jugendliche gespendet. Vielen Dank dafür!