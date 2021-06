Mein Laden in Düsseldorf : Alles für den Hund

Claudia Franke hat einen ihrer Lieblingskunden auf dem Arm: Malteser Leppi. Foto: Marc Ingel

Düsseldorf Claudia Franke ist mehr als Tierfriseurin. Sie ist Ausbilderin, Autorin, Produktentwicklerin und Gründerin des eigenen Unternehmens Miau&Woof GmbH.

Irgendwie hatte es Claudia Franke ja schon immer mit Hunden. Als Mädchen half sie ihrem Opa, der eine Hundezucht besaß, „ich war quasi seine Assistentin“, sagt sie rückblickend. Zwar machte die gebürtige Siegerländerin nach der Schule zunächst eine kaufmännische Ausbildung, rutschte dann aber in ein Unternehmen, das sich auf die Ernährung von Hunden und Katzen spezialisiert hatte. Franke wurde Geschäftsführerin, übernahm die Firma, als die Gründerin nach Paraguay auswanderte. Das war schon mal nicht schlecht – und doch fehlte etwas.

Claudia Franke machte 1998 eine Groomer-Ausbildung, was eigentlich nichts anderes heißt, als dass sie sich fortan Friseurin nennen durfte – nur, dass die Düsseldorferin sich eben ganz auf die Pflege von Hunde konzentrieren wollte. „Und das mache ich bis heute mit großer Leidenschaft“, betont sie. Seit gut 20 Jahren hat sie nun ihren Salon „CF Expert Dog Styling – Claudia Franke“ an der Münsterstraße 342 direkt gegenüber der Tierklinik.

Das klingt nicht unbedingt nach einem Hundefriseur, aber so sieht es bei ihr auch nicht aus. Alles ist sehr hell, fast schon klinisch rein, mehr wie in einem Beauty-Salon, weit entfernt von einem Laden mit herumwuselnden Vierbeinern und jeder Menge Fellbüschel auf dem Boden. Die Hunde sitzen alle brav auf Tischen, wie es sie so auch bei jedem Tierarzt geben könnte, werden gekämmt, geschoren und geschnitten (teilweise mit der Nagelschere), geföhnt oder in Edelstahlbecken abgeduscht.

Aber auch sonst ist Claudia Franke sicherlich anders als andere in ihrer Branche. Sie hat sich gerade vom TÜV Rheinland prüfen lassen und ist damit die erste zertifizierte Hundefriseurin in NRW. Das ist ihr wichtig, denn die 53-Jährige setzt sich dafür ein, dass ihre Passion zu einem echten Lehrberuf mit dreijähriger Ausbildung wird. „Jeder kann einen Hundesalon aufmachen, und es gibt auch bestimmt viele schwarze Schafe, die das ausnutzen. Man kann so viel falsch machen bei der Hundepflege“, sagt Franke. Sie hat nur eine Mitarbeiterin, aber immer mindestens zwei Schüler, die das Handwerk bei ihr von der Pike auf lernen.

Claudia Franke hat viele Fortbildungen absolviert, ist dafür nach Frankreich, die Schweiz, nach Österreich, Luxemburg und nicht zuletzt in die USA gereist. Dass sie heute noch lebt, hat sie dabei einem Zufall zu verdanken. Denn die Düsseldorferin war am 11. September 2001 mit ihrem Partner in New York. „Wir hatten eine Einladung zum Frühstück im World Trade Center, ich wollte dann aber doch lieber zuerst zu einem Salon einer Groomerin, die eine Koryphäe auf ihrem Gebiet ist.“ Der Rest ist Geschichte.

Claudia Franke ist auch Autorin von Artikeln für Fachzeitschriften (etwa Hundewelt, Hundereporter oder Dog’s Avenue), Vorstandsmitglied und Pressesprecherin des Bundesverbandes der Groomer, sie war schon oft im Fernsehen zu sehen. Und sie ist Mitgründerin und Gesellschafterin der Miau&Woof GmbH, woraus später auch die Miau&Woof Dog Styling School entstand. Unter dem Markennamen Miau&Woof werden Pflegeprodukte für Tiere – Shampoo, Conditioner, Öle – vertrieben, bei deren Herstellung Claudia Franke selbst im Labor mitgewirkt hat. Und dann gibt es noch die Untermarke Dog Look, die speziell für Hundehalter entwickelt wurde, die ihren Liebling selber zu Hause pflegen wollen (eher Wash&Go). Hinzu kommen Trockenfleisch-Snacks aus luftgetrocknetem Muskelfleisch und Fisch, sozusagen der Serrano-Schinken für Vierbeiner.

Natürlich ist der Besuch bei der Düsseldorferin etwas teurer als bei anderen Hundesalons. Die neue Frisur beim Malteser kostet 80 Euro, beim mittelgroßen Golden Doodle werden 140 Euro fällig. Aber das sei allemal gerechtfertigt, sagt Franke, denn sie mache von der Pflege- bis zur Ernährungsberatung einfach mehr als Standard. Für den Mops gibt’s sogar ein Thalassobad. „Mir fehlt da manchmal die Wertschätzung“, sagt die 53-Jährige. Und daher kämpft sie auch sehr dafür, dass der Groomer ein richtiger Ausbildungsberuf wird, und genau das bietet sie eben in der Miau&Woof Dog Styling School an. „Das hat nichts mit Chichi und übertriebenem Gehabe zu tun, unser Beruf ist ein Handwerk, das man auch wirklich beherrschen sollte“, betont die Salon-Inhaberin.