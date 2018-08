Der Henkel-Renntag in Düsseldorf war ein Sommertraum

Düsseldorf Das ist eines der der großen Rennsport- und Society-Ereignisse in Deutschland: Der Henkel-Renntag mit dem Preis der Diana.

Halbzeit in den großen Ferien und nach der Rheinkirmes der zweite Höhepunkt der Sommersaison: Der Henkel-Preis der Diana ist aufs schönste Wetter abonniert und so kamen am Sonntag die Düsseldorfer in Scharen auf den Grafenberg. Im Teehaus versammelte sich die Stadtgesellschaft. Oberbürgermeister Thomas Geisel bekannte beim Empfang, seinen Urlaub nach diesem Termin geplant zu haben. Zwei Wochen Toskana und Südtirol waren für die Familie Erholung pur. Und während es dort warm war, erzählte Uni-Rektorin Anja Steinbeck von einem anderen Sommererlebnis. „Wir waren eine Woche in Grönland.“