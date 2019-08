Brombeeren gehören zu den häufigsten Beeren, die man an den Wegesrändern im Düsseldorfer Süden findet. Große Sträucher stehen beispielsweise am Trippelsberg, an der Urdenbacher Dorfstraße und in der Nähe des Benrather Bahnhofs. Die Früchte an einem Strauch reifen unterschiedlich schnell, sodass fast den ganzen Sommer lang Beeren reif sind. Sie eignen sich für eine Nascherei zwischendurch, da sie direkt vom Strauch gegessen werden können – vorher am besten gut abwischen, um Insekten loszuwerden.