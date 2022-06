Katholische Kirche in Düsseldorf : Nach 24 Jahren verlässt Michael Hänsch Düsseldorf

Düsseldorf Michael Hänsch, der Geschäftsführer der katholischen Kirche in Düsseldorf, geht in den Ruhestand. Warum dem Theologen das schwer fällt.

Hänsch ist ein Kind des Ruhrgebiets. Aufgewachsen in Mülheim an der Ruhr, studierte er Theologie und Sozialwissenschaften in Duisburg und Bochum. Seiner Sprache ist das bis heute anzuhören. Auch wenn er seit mittlerweile drei Jahrzehnten im Rheinland – zunächst in Köln, seit 1998 in Düsseldorf – arbeitet. Begonnen hat er, als das Gemeindeleben in Teilen noch volkskirchlich geprägt war. Den immer deutlicher werdenden Wandel hat Hänsch mitgestaltet. Zu seinen Projekten gehörten neben dem Weltjugendtag 2005 die Missionale und zuletzt die Aktion #himmelsleuchten. Projekte einer aufsuchenden, auf die Menschen zugehenden Kirche. Inspiration in Glaubensfragen ist ihm wichtig, die von ihm betreuten „Mittwochsgespräche“ im Maxhaus sind sein Herzensprojekt. Spirituell verankert ist der Mann mit dem unverkennbaren Vollbart, der mit seiner Frau Raphaela in Lindlar lebt, in der Gemeinschaft von Taizé.