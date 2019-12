Menschen in Düsseldorf : Der Cavaliere hat jetzt auch die Bundesverdienstmedaille

Enrico de Angelis (M.) mit seiner Frau Erika und Oberbürgermeister Thomas Geisel beim Empfang im Rathaus. Foto: Stadt Düsseldorf/Ingo Lammert

Der Gerresheimer Gastronom Enrico de Angelis wurde für sein langjähriges soziales Engagement im Rathaus ausgezeichnet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Ingel

1965 kam Enrico de Angelis nach Deutschland. Er begann als Liftboy in seinem Geburtsort Tolentino, absolvierte die Hotelfachschule, war ein Weltenbummler, doch in Düsseldorf wurde er heimisch. De Angelis ackerte lange in der Altstadt, bis er 2000 schließlich in Gerresheim das Restaurant Saltimbocca eröffnete. Das wurde zum Erfolg. „Ich kam als Gastarbeiter, habe mich in Deutschland aber nie als solcher gefühlt. Ich war sofort einer von euch“, sagte der inzwischen 79-Jährige am Freitag bei einer ganz besonderen Gelegenheit. Vor zahlreichen Gästen vom italienischen Generalkonsul Pierluigi Giuseppe Ferraro „bis zu meinem Steuerberater“ erhielt Enrico de Angelis im Rathaus von Oberbürgermeister Thomas Geisel die Bundesverdienstmedaille.

Es war eine fast schon logische Auszeichnung, denn ansonsten hat der Gastronom von der Ehrenmedaille der Bürgerhilfe Gerresheim bis zu seiner Ernennung zum Cavaliere – in Italien so etwas wie der Ritterschlag – ja schon so ziemlich alles erhalten, was man sich an Orden und Urkunden so in die heimische Vitrine stellen kann.