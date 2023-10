Kinderschutz in Düsseldorf Ein Sicherheitsanker für Kinder und Jugendliche

Im Schnitt 100 junge Menschen leben im Kinderhilfezentrum, da ihre Eltern sie aus unterschiedlichen Gründen nicht ausreichend versorgen können oder wollen, oder die Entwicklung und Gesundheit der Kinder und Jugendlichen gefährdet ist. Kurzfristig kommen die Kinder dann in die Obhut des Kinderhilfezentrums an der Eulerstraße oder in eine seiner Wohngruppen.