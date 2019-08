Verein in Düsseldorf : Katzenfreunde unterstützen sich gegenseitig

Urlaub, Krankheit, Umzug: Manchmal können sich Katzenhalter nicht um ihre Tiere kümmern. Der Freundeskreis „Katze und Mensch“ hat ein Bonussystem für die Betreuung entwickelt.

Rund 14,8 Millionen Katzen mit Familienanschluss soll es insgesamt in Deutschland geben. Im Verein „Freundeskreis Katze und Mensch“ haben sich einige ihrer Besitzer zur Hilfe auf Gegenseitigkeit zusammengeschlossen. „Unsere Devise ist: Betreust du meine Katze, betreue ich deine Katze“, erklärt Elke Ackermann, Leiterin der Düsseldorfer Gruppe. Und für diese gegenseitige Hilfe kommen viele Gelegenheiten infrage: Urlaub, Umzug in ein Pflegeheim, Krankheit des Katzenhalters oder – schlimmstenfalls auch – sein Tod.

Der gemeinnützige Verein „Freundeskreis Katze und Mensch“ wurde im Jahr 1995 in Baden Württemberg gegründet und dort – in Kornwestheim – ist der offizielle Sitz. Regional organisieren sich die Mitglieder in Gruppen – 157 sind es bundesweit an der Zahl mit insgesamt rund 8200 Katzenfreunden. Der Jahresbeitrag beträgt 37,50 Euro. Rund 90 Prozent des Geldes werden nach Angaben des Vereins für Schutz und Versorgung von ausgesetzten und wildlebenden Katzen ausgegeben.

Wir haben in Düsseldorf ein gutes Netz und sind in elf Stadtteilen vertreten“, sagt Elke Ackermann. Zwar seien Stubentiger und Freigänger mit Familienanschluss in gewissem Maße autark und eigenständig, trotzdem gebe es bei der Betreuung der Tiere „Katzentypisches“ zu beachten. Da sei es ein Vorteil, wenn Menschen mit einschlägigen Kenntnissen und Erfahrungen sich gegenseitig helfen. „Wir verstehen uns untereinander, jeder von uns weiß, wovon der andere redet und was wichtig ist“, meint die Werstenerin. Die Betreuung auf Gegenseitigkeit ist kostenlos und wird über ein Punktesystem geregelt. „Wer Cat-Sitting übernimmt, erhält einen Bonus-Punkt, wer seine Katze betreuen lässt, bekommt einen Punkt abgezogen“, erläutert Ackermann. Sie ist als Ansprechpartnerin erreichbar unter der E-Mail-Adresse: duesseldorf@katzenfreunde.de. Zum Austausch und kennenlernen gibt es einmal monatlich einen Stammtisch. Der nächste ist am 20. August um 19 Uhr im Lokal Uerige am Oberbilker Markt. Interessierte sind herzlich willkommen.