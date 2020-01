Stadtplanung : Der Fahrplan in der Opernfrage

Düsseldorf Die Politik muss entscheiden, ob das Operngebäude saniert oder durch einen Neubau ersetzt wird. Das dürfte aber nicht mehr vor den Kommunalwahlen passieren.

Im Stadtrat herrscht Einigkeit, dass Düsseldorf in das Opernhaus investieren muss. Allerdings liegen mehrere Optionen auf dem Tisch: Das Opernhaus an der Heinrich-Heine-Allee könnte saniert und möglicherweise erweitert werden. Oder die Stadt entscheidet sich für einen Neubau. Dann stellt sich die Frage, ob der an der Stelle des Bestandsgebäudes entstehen soll oder woanders in der Stadt.