Stricken für gleiche Bezahlung: Frauen protestieren gegen ungleiche Bezahlung

Mit einer Strickaktion machten Demonstranten beim „Equal Pay Day“ auf die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern aufmerksam.

„Wir stehen am 18. März hier. Ich habe vor sechs Jahren am 22. März angefangen – das geht einfach zu langsam“, findet Kornelia Fehn­drich, Stadtdekanatsleiterin der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschland. Denn das jährliche Datum für den „Equal Pay Day“ ist nicht zufällig ausgewählt: Frauen verdienen in Deutschland noch 21 Prozent weniger als Männer. Umgerechnet ergeben sich aus dem Prozentsatz 77 Tage (21 Prozent von 365 Tagen). So ergibt sich das jährliche Datum des Aktionstages.