Speditionsstraße : Welche Wohnungen für den Medienhafen?

Düsseldorf An der Speditionsstraße soll gebaut werden. Bislang gehörte das Gelände der Stadt, nun wird ein Investor gesucht. Der soll dort nicht nur öffentlich geförderte Wohnungen bauen.

Es gilt als Grundstück in 1-A-Lage: das zum Verkauf stehende rund 2100 Quadratmeter große Areal an der Speditionstraße zwischen Hyatt-Hotel und den neuen „WinWin“-Wohntürmen von Franconia. Stimmt der Planungsausschuss nächste Woche zu, kann die Suche nach einem Investor beginnen. Ein Detail der Vorlage sorgte jetzt im Wohnungsausschuss für Diskussionen.

Für Irritationen sorgt ein Passus in der Vorlage. Darin heißt es, die Stadt gehe aus von einem „sinnvollen Mischungsverhältnis zwischen der Errichtung von frei finanzierten Wohnungen, öffentlich geförderten und preisgedämpften Wohnungen sowie Wohnungen, denen ein besonderes Nutzungskonzept für besondere Zielgruppen zugrunde liegt“. Harald Schwenk (Grüne) sieht die Kombination von Wohnen und Gewerbe zwar als Chance für den Medienhafen. Er kritisiert aber die Öffnung für frei finanzierten Wohnraum. „Warum wir das bei einem ehemals städtischen Grundstück so machen, erschließt sich mir nicht“, sagte er. Den Hinweis, diese Weitung sei für die in der Vorlage genannten besonderen Wohnformen für Auszubildende und Senioren gedacht, ließ er nicht gelten. „Die Option für frei finanzierten Wohnraum wird auch jenseits solcher Sonderprojekte eingeräumt.“ Der Wohnungsausschuss beschloss mehrheitlich, nicht über die Vorlage abzustimmen.