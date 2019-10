Eltern-Kolumne : Wenn der Sohn ein Recht auf Freizeit einfordert

Düsseldorf Heranwachsende sollten ihre Rechte möglichst schon im Kindergarten kennen, damit sie zu selbstbewussten Menschen werden.

Sein Wissen um sein Recht auf Freizeit hängt sicherlich mit dem Kinderrechtejahr zusammen, mit dem in zahlreichen Einrichtungen dieses Jahr das 30-jährige Jubiläum der UN-Kinderrechte gefeiert wird.

Auch in seiner Kita haben sich die Kinder mit ihren Erzieherinnen und Erziehern ausführlich mit verschiedenen Rechten beschäftigt und besprochen, was sie für die Kinder bedeuten. Zentral wird dabei beispielsweise die Mitbestimmung der Kinder thematisiert. In regelmäßigen Kinderkonferenzen können Kinder eigene Themen ansprechen, diskutieren und (mit-)entscheiden. Beispielsweise welches Essen erneut gekocht werden soll, wie der Gruppenraum gestaltet wird und welche Regeln warum eingehalten werden müssen.