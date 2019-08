Diakonische Sommerreise : Superintendent wünscht sich kooperative Behörden

Superintendent Heinrich Fucks mit dem Betreuerteam in der Flüchtlingsunterkunft am Gatherweg. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Behörden, die nicht Hürden aufbauen, sondern Probleme von Menschen in schwierigen Lagen lösen, wünscht sich Heinrich Fucks. Am Freitag besuchte der Superintendent der evangelischen Kirche eine Flüchtlingsunterkunft in Lierenfeld.

Von Jörg Janssen

Die Visite ist Teil einer diakonischen Sommerreise zu verschiedenen kirchlich getragenen Einrichtungen, darunter die Graf-Recke-Stiftung, die Kaiserswerther Diakonie und das Psychosoziale Zentrum. Rund 200 Menschen leben in der umgebauten ehemaligen Fabrik, darunter 65 Kinder.