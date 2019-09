Wohltätigkeit : Mit kleinen Ideen Großes bewegen

Düsseldorf Viele Millionen Euro hat der Netzwerker Heribert Klein bereits für Unicef eingeworben. Die meisten Aktionen entstanden aus simplen Ideen und viele mit Unterstützung von Prominenten.

Entschlossenen Schrittes läuft Heribert Klein auf die Tür zu dem nur wenige Quadratmeter großen Büro zu. Winkend lädt er in den Raum, in dem eine ganze Wand mit Fotos geschmückt ist. In der Mitte steht ein großer Schreibtisch. Darauf ein vom Fußballer Pelé unterschriebener Ball und eine hellblaue Pressemappe. Jeder Gegenstand wirkt sorgfältig platziert. Keine Frage, hier ist ein Profi am Werk. Seit über vier Jahrzehnten ist der gebürtige Düsseldorfer als Netzwerker für Unicef unterwegs, hat 4,5 Millionen Euro an Spenden gesammelt und von Kanzlerin Angela Merkel über Sängerin Shakira bis Papst Benedikt Persönlichkeiten auf der ganzen Welt für Unicef begeistert. Mit vielen kleinen Ideen will er gegen die große Not von Kindern kämpfen. In seinem Büro, dem Mittelpunkt seiner Arbeit, blickt der 71-Jährige auf bewegte Jahre zurück und zeigt, dass er noch vor Energie strotzt.