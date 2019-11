Schule in Düsseldorf : Der Nerd im Lehrer

Lutz Tomala (34) unterrichtet am Wim-Wenders-Gymnasium in Oberbilk Physik, Biologie und Chemie. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Lutz Tomala erklärt, was ein Experiment von einem Versuch unterscheidet – und was Schüler lernen, wenn die Katze nicht magnetisch ist.

„Herr Tomala, ich habe zu Hause ein Experiment gemacht!“ Als Lehrer für Biologie und Chemie lacht mein Herz, wenn Schüler die heimischen vier Wände als Labor missbrauchen. Gleichzeitig zucke ich innerlich zusammen. Der Nerd in mir will dann hi­naus und den fleißigen Nachwuchs-Naturwissenschaftler barsch in die Schranken weisen: „Das war kein Experiment, höchstens ein Versuch!“ Aber das wäre unpädagogisch. Also versuche ich auf diesem Weg, Klarheit zu schaffen und meiner berufsbedingten „Besserwisserei“ zu frönen.

Die Schüler am Wim-Wenders-Gymnasium kommen schon in der fünften Klasse in den Genuss des Physik-Unterrichts. Da werden Schaltkreise geplant und gebaut, Magnetfelder untersucht und Lochkameras konstruiert. Die Naturwissenschaft zeigt sich von ihrer zugänglichsten Seite: der praktischen. Einige Schüler inspiriert das, auch zu Hause „herumzuwissenschafteln“. Wild werden Magnete an alles gehalten, was nicht niet- und nagelfest ist. Das Ergebnis: Nicos Katze ist definitiv nicht magnetisch.

Ein Experiment war das deshalb noch nicht. Eine Voraussetzung für diesen wichtigen Bestandteil naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinns ist ein methodisches Vorgehen. Für ein Experiment werden Fragen und Hypothesen (begründete Vermutungen) formuliert und diese überprüft.

Bei anderen Schülern werfen die häuslichen Versuche mehr Fragen auf als sie beantworten (was übrigens typisch für wissenschaftliches Arbeiten ist): „Warum wird mein weißes Heft in der Sonne nicht so schnell warm wie mein schwarzer Pullover?“ Die Antwort scheint einfach zu sein: Schwarze Materialien absorbieren mehr Wärmestrahlung als weiße. Das befriedigt jedoch nicht den Nerd in mir. Er wendet sehr lautstark ein, dass unterschiedliche Materialien verglichen wurden. Im Experiment wird idealerweise nur eine Variable (Einflussgröße) verändert. Nur so sind kausale Schlussfolgerungen möglich.