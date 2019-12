Lehrer-Kolumne : Klausuren und Konferenzen

Düsseldorf Bemerkungen, er habe doch einen tollen Halbtagsjob mit viel Ferien, kontert unser Autor manchmal mit Humor – meist aber gar nicht.

Meine Blicke schweifen von meinem Schreibtisch in Richtung Fenster: Es ist ein heller und warmer Sonntagnachmittag im sonst so tristen November. Viele nutzen das Zeitfenster, um spazieren zu gehen und für die anstehende Woche Energie zu tanken. Ich muss mich beeilen, möchte ich noch ein paar Sonnenstrahlen einfangen. Mein Blick geht wieder zurück auf den Schreibtisch, Klassenarbeiten in Mathematik, nur noch 32 liegen vor mir … Yippie!

Dann denke ich an die Kommentare aus meinem Freundeskreis, wenn ich an anderen Tagen (schon) um 14 Uhr auf dem Rückweg von der Schule bin. „Ach, der Herr hat schon wieder frei!“ Mir wurde in den letzten Wochen wieder klar, welche Aufgaben – neben den für andere sichtbaren – im Schulalltag zu erledigen sind. Da wären zunächst einmal viele Pflichttermine, die nach manchmal auch anstrengenden Unterrichtsstunden wahrzunehmen sind: Elternsprechtag(e), Lehrerkonferenzen, Erprobungsstufenkonferenzen, Fachkonferenzen, AGs zu speziellen Themen (wir sind eine Schule im Aufbau). Zudem habe ich auch außerhalb des Unterrichts eine beratende Rolle, ein Schüler hat noch eine Frage, möchte etwas nach Unterrichtsende besprechen. Nicht zu vergessen ist die Kommunikation mit den Eltern bei akuten Problemen, besonders für mich als Klassenlehrer. Manchmal vergisst man bei den vielen langen Tagen, dass auch der Unterricht und anstehende Klassenarbeiten geplant werden müssen. Dies ist für mich meist der kreative Teil, denn an dieser Stelle kann ich eigenständig entscheiden, wie ich meinen Unterricht abwechslungsreich und spannend gestalte! Und so bleibt es mir nicht erspart, auch an Wochenenden und sonnigen Tagen am Schreibtisch zu sitzen.