Lehrer-Kolumne : Lampenfieber kann helfen

Lutz Tomala (34) unterrichtet am Wim-Wenders-Gymnasium in Oberbilk Physik, Biologie, Geschichte und Philosophie. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Pädagogen können trainieren, wie sie sicher vor einer Klasse auftreten. Entscheidend ist die grundsätzliche Freude an der Gruppenarbeit.

„Vor einer Gruppe zu stehen, ist ein bisschen so, als ob du einen neuen Körper hast” – so hat es kürzlich ein Bekannter von mir beschrieben. Er wollte damit ausdrücken, dass er es sich nicht gut vorstellen kann, täglich mit Gruppen von Schülern zusammenzuarbeiten. Ich kenne das Gefühl, dass er hat. Als Lehrer hatte ich es jedoch nie.

Viele haben Lampenfieber, wenn sie Referate in der Uni oder der Schule halten, auf Hochzeiten oder Beerdigungen reden sollen oder Theater spielen. Heinrich von Kleist hat das Phänomen in seiner Erzählung „Über das Marionettentheater” anschaulich beschrieben. Vor Gruppen wird man sich auf einmal seiner Handlungen bewusst. Man hinterfragt anders als sonst, warum man so seltsam da steht: „Wie soll ich die Hände bloß halten?”. Die eigene Stimme klingt plötzlich seltsam und man glaubt Grimassen zu ziehen. Ein Weg aus dem Lampenfieber: Man muss sich seiner selbst so bewusst werden, dass man unbewusst wirkt. Wenn man ganz genau weiß, wie einzelne Handlungen wirken, ist es völlig egal, dass man sich ihrer bewusst ist. Man kann sie trotzdem kontrollieren. Das Lampenfieber ist für mich nur die Sorge, nicht zu wissen, wie eine Handlung wirkt.