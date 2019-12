Flughafen in der Kritik : Übungszentrum am Airport wird genehmigt

Übungszentrum am Airport wird genehmigt

Flughafen in der Kritik

Am Airport hatten die Arbeiten für das Gelände begonnen. Foto: dpa/David Young

Düsseldorf Im Rat musste sich die Verwaltung kritische Fragen zu dem Vorgang gefallen lassen.

(jj) Das Wort „Schwarzbau“ konnte Claudia Krüger, Vorsitzende der Fraktion Tierschutz/Freie Wähler, bei der letzten Ratssitzung nicht oft genug in den Mund nehmen. „Fassungslos“ sei sie darüber, dass der Flughafen mit den Bauarbeiten für eine Brandsimulationsanlage begonnen hatte, ohne die Erteilung einer vorgeschriebenen zusätzlichen Baugenehmigung abzuwarten. Das gehe auf Kosten der geschützten Vogelarten Feldlerche und Wiesenpieper, für die noch keine neuen Flächen geschaffen worden seien. Zudem sei die Sitzung des Naturschutzbeirats, der für das Thema zuständig sei, nicht abgewartet worden. „Was ist hier schief gelaufen und wie werden die Vögel nun geschützt?“ Fragen, die nicht nur Krüger interessierten. Auch Christian Rütz (CDU) wollte wissen, warum die Verwaltung nicht viel früher eine Baueinstellung verfügt habe. „Schließlich war das Projekt seit Wochen öffentlich gut sichtbar.“

Gleich zwei Spitzenbeamte der Verwaltung, Kämmerin Dorothée Schneider und Planungsdezernentin Cornelia Zuschke, versuchten wenigstens die drängendsten Fragen zu beantworten. Ein Bußgeld werde zumindest geprüft, so Zuschke. Zudem würden die zuständigen Ämter im Auge behalten, wie die Belange des Artenschutzes im weiteren Verfahren berücksichtigt werden. Zwar sei es nachträglich schwierig festzustellen, welche Arten auf einem bestimmten Areal heimisch gewesen seien. Die Verwaltung halte aber die vom Flughafen vorgelegte Artenschutzprüfung und die darin vorgeschlagenen Ausgleichsmaßnahmen „für fachlich fundiert und umsetzbar“.

In seiner Antwort an die Kämmerin hatte der Airport betont, dass er seit Jahren eine Biotop-Kartierung betreibe. Sie bilde die Basis für die jeweiligen Ausgleichsmaßnahmen, die zudem „gutachterlich begleitet“ würden. Zuschke konterte den Einwurf von Rütz: Die Bauaufsicht habe nichts stilllegen müssen, weil der Flughafen die Arbeiten umgehend nach Bekanntwerden der fehlenden Genehmigung gestoppt habe. Der Airport selbst hatte zudem mitgeteilt, man prüfe intern, wie es zu dem „Missverständnis“ kommen konnte. Schneider und Zuschke gehen davon aus, dass man die Mängel in dem Verfahren rasch „heilen“ kann. Gremien über den Naturschutzbeirat hinaus müssten nicht beteiligt werden. „Wir rechnen damit, kurzfristig eine Genehmigung erteilen zu können.“