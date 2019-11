Tipps : Das können Familien in Düsseldorf unternehmen

Düsseldorf Das Angebot reicht vom doppelten Lottchen bis in den Zauberwald.

Ausgerechnet am Heiligen Abend muss der kleine Zauberer zur großen Zauberprüfung. So ein Glück, dass sein Kater Theophil die Sache in die Hand nimmt. Aber Geschenke verpacken kann ja so anstrengend sein. Doch wozu hat man ein Zauberbuch?! Für Kinder von zweieinhalb bis zehn Jahren. Spieldauer etwa 35 Minuten. Termine: Samstag, 16. November, 14 und 16 Uhr; Sonntag, 17. November, 11 und 16 Uhr und weitere, Puppentheater Helmholtzstraße 38, Telefon 372401, Info: www.puppentheater.de