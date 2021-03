Interview Christian Schaefer : „Wir wollen uns und die Kinder vor Corona schützen“

Der Düsseldorfer Webentwickler Christian Schaefer klagt beim Oberverwaltungsgericht gegen das Land und erregt damit bundesweit Aufsehen. Warum er will, dass seine beiden Kinder weiter ausschließlich auf Distanz unterrichtet werden.

Schaefer So gering ist das Risiko nicht. Oft wird argumentiert, dass eine bestimmte Anzahl Kinder und Erwachsene pro Jahr auch im Straßenverkehr verletzt werden. Ich habe versucht, das auf die aktuelle Corona-Lage umzurechnen. Erst wenn wir eine Inzidenz in der Kategorie von acht, zehn oder zwölf erreicht haben, hätten wir ein mit dem Verkehr vergleichbares Risiko. Spätestens dann würde ich auch die Kinder wieder in ein Präsenz- oder Wechselmodell schicken.

Schaefer Die Grundschulen sind aus personellen und organisatorischen Gründen nicht in der Lage, die Klassen beziehungsweise Lerngruppen wirklich getrennt zu halten. Das kommt durch den Offenen Ganztag und die vielen Kinder, die nach dem Unterricht oder an den Distanztagen in der Schule notbetreut werden. Das sind an unserer Grundschule in Flehe unseres Wissens nach etwa 120 von 450 Schülern. Und diese Kinder werden innerhalb eines Jahrgangs gemischt. Ganz praktisch bedeutet das: Die Klassen 3a, b und c werden zwar für das Wechselmodell geteilt, sodass es sechs theoretisch voneinander getrennte Lerngruppen gibt. Die Betonung liegt auf theoretisch, weil am Nachmittag aus allen sechs Lerngruppen dieser drei Klassen einzelne Kinder zusammenkommen, um auch außerhalb des Präsenzunterrichts betreut zu sein. Das mag nicht anders lösbar sein. Aber meine Schlussfolgerung daraus lautet: Solange es so ist, muss ich als Elternteil die Freiheit haben, mein Kind vorerst nicht in die Schule zu schicken.