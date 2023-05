Parks in Düsseldorf Der Dreherpark wird neu gestaltet

Könnte jetzt also ein solcher Pavillon Abhilfe schaffen? Allein schon der genaue Standort in dem ja recht übersichtlichen Park sorgte für Diskussionen. Und ist es nicht so, dass man das Problem auf diese Weise nur verlagert? Nein, meint die Bezirksverwaltungsstellenleiterin Claudia von Rappard: „Es geht nicht darum, die Menschen zu verlagern, sondern zu verteilen.“ Sprich: Schafft man einen neuen Platz, besser noch mehrere davon, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Gruppen sich splitten und insbesondere die Anwohner am Wallgraben davon profitieren. Dass ein solcher, entsprechend stabiler Pavillon allerdings nicht ganz so billig werde (sechsstellig?), so das Gartenamt, konterte eine Besucherin: „Eine einfache Holzhütte wie im Grafenberger Wald würde doch auch reichen.“ Den aktuellen Stand der Planung – Baubeginn soll ohnehin erst im kommenden Jahr sein – will die Verwaltung der Bezirksvertretung 7 nach Möglichkeit noch in der Juni-Sitzung präsentieren.