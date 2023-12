Theater in Düsseldorf Orangenfarbene Trainingsjacke und Puschelmikrofon als Markenzeichen

„Ich mag das Theater“, sagt Peterfalvi über das Savoy. Mit seiner Kino-Atmosphäre sei dies eher ein ruhigeres. „Ich merke, dass das Publikum sehr aufmerksam ist“, so der 56-Jährige. Er ist bereits mehrmals auf der Kleinkunstbühne in dem ehemaligen Kino an der Graf-Adolf-Straße aufgetreten. Vor seinen Shows habe er auch schon Zeit gefunden, Düsseldorf zu entdecken. „Manchmal schaffe ich es, früher zu kommen und in das marokkanische Viertel zu gehen“, sagt er. „Dort gibt es das beste Couscous, das ich je gegessen habe.“