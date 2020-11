Chef der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft : Falk Schnabel wird Polizeipräsident in Münster

Falk Schnabel wird Polizeipräsident in Münster

Wird Polizeichef in Münster: Der Leitende Oberstaatsanwalt Falk Schnabel Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Drei Jahre lang hat er die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft geleitet - jetzt kehrt Falk Schnabel der Landeshauptstadt und der Judikative den Rücken: Er wird jetzt Polizeipräsident in Münster.

Er sei der richtige Mann für den Posten, weil er nicht nur ein Verwaltungsprofi sei, sondern „sich zudem in jedem Feld der Kriminalität bestens auskennt“, begründet Innenminister Herbert Reul seine Personalentscheidung.

Der 51-jährige Jurist hat seit 2017 die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft geleitet, kam von der Generalstaatsanwaltschaft in Hamm. Der neue Job führt ihn in seine Heimatstadt zurück. Münster sei eine der lebenswertesten Städte Deutschlands, sagt Schnabel, und er wolle „meinen Beitrag leisten, dass dies auch so bleibt. Da geht es nicht nur um objektive Sicherheit, sondern auch um das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger.“