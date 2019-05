Europawahl in Düsseldorf : Energiewende war ein Streitpunkt

Europawahl in Düsseldorf

Der Bürgerverein Bergisches Viertel lud Politiker vor der Europawahl zur Podiumsdiskussion, bei der heftig gestritten wurde.

(tino) Die Plakate zur Europawahl hängen seit ein paar Wochen – mit Menschen, die freundlich lächeln und sich mit einem Slogan präsentieren. Der Bürgerverein Bergisches Viertel wollte mehr Inhalt, um eine Entscheidungsgrundlage für die Europawahl am 26. Mai zu schaffen, und lud die Düsseldorfer Kandidaten von CDU, SPD, FDP und der Grünen ins Bürgerhaus nach Hubbelrath zu einer Podiumsdiskussion. „Es ist schon fast eine Tradition, vor bedeutenden Wahlen, die Kandidaten einzuladen und sich einen persönlichen Eindruck zu verschaffen“, erläutert Bürgervereins-Schatzmeister und Diskussionsmoderator Christian Fongern. „Wir haben auch darum gebeten, dass Heranwachsende mitkommen, denn es ist wichtig, dass sich auch die Jugend politisch interessiert. Eine Podiumsdiskussion ist gelebte Demokratie.“

Es war sogar lebhafte Demokratie, denn einige Themen sorgten für angeregte Diskussionen. Zwar hatten Mathias Höschel (CDU), Clarisse Höhle (FDP), Thomas Gestrich (SPD) und Johannes Remmel (Grüne) in erster Linie die bekannten Positionen ihrer jeweiligen Parteien im Gepäck, aber das reichte bereits, um die verschiedenen Meinungen kundzutun und auch emotional zu begründen. So sorgten etwa die Positionen in Sachen Dieselskandal, Energiewende, Braunkohleverstromung und die Zukunft des Hambacher Forstes für erregte Redebeiträge mit gegenseitigen Vorwürfen.