Spendenaktion: Alessio leidet an Muskelschwund, möchte aber mobil bleiben

Vennhausen Der 29-Jährige hat schon viele Mut-Mach-Projekte durchgeführt und Geld für soziale Zwecke gesammelt. Jetzt benötigt der Vennhauser selbst Hilfe.

Menna-Alessio Lunetto hat gemeinsam mit seinem ziemlich besten Freund und Bodyguard Andreas Vogt viele Mut-Mach-Projekte in Düsseldorf organisiert. Zuletzt produzierte der seit seiner Kindheit an Muskeldystrophie Duchenne (Muskelschwund) lebenszeitverkürzt erkrankte Italiener den Song „Augenblick“ inklusive Musikvideo. Beides schenkte der 29-Jährige diversen Einrichtungen und Vereinen wie dem Regenbogenland, der Deutschen Duchenne-Stiftung oder auch Biker for Kids. Mit einer T-Shirt-Aktion sammelte Alessio 1000 Euro an Spenden für die Deutsche Duchenne-Stiftung. Auf den T-Shirts steht sein Lebensmotto „Niemals Aufgeben“, das er sich vor einigen Jahren auch auf seinen Unterarm tätowieren ließ. Zu Weihnachten organisierten Alessio und Andreas Vogt Weihnachtsmann-Auftritte bei Familien zugunsten der Duchenne-Stiftung.