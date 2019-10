Literatur in Düsseldorf : Das Leben ist eben doch kein langer, ruhiger Fluss

Tobias Steinfeld hat mit „Kein Plan“ einen Roman über Freundschaft, erste Liebe, Trauer und Lebensziele geschrieben. Foto: Marc Ingel

„Kein Plan“: Der Bilker Tobias Steinfeld hat einen Jugendroman über große Erwartungen und daraus resultierender Orientierungslosigkeit geschrieben.

Von Marc Ingel

Der 16-jährige Albert geht in der zehnten Klasse vom Gymnasium ab. Er hat keine Ahnung, was er machen soll, sicher ist nur, dass sein Vater, Akademiker und Albert-Camus-Fan, maßlos enttäuscht von ihm ist. Studieren sollte er doch, während seine Freundin es vorgezogen hätte, wenn Albert Maurer geworden wäre – wegen der Muskeln. Wie dem auch sei: Albert hat keinen Plan. Dann wird der Vater auch noch schwer krank, sein letzter Wortfetzen auf dem Sterbebett: „Mäh!“ Eine Vorsehung? Sollte Albert tatsächlich Schäfer werden? Doch der Hof seiner Wahl entspricht so gar nicht seiner romantischen Vorstellung: Alles ist dreckig, die drei einzigen Schafe stehen kurz vor dem Verrecken, und der Schäfer liegt besoffen in der Hütte. Das Schicksal wird für Albert im Fortlauf noch einige rasante Wendungen bereithalten – Abenteuer, Liebesgeschichte und jede Menge schräge Außenseiter, die zu Freunden fürs Leben werden, inklusive.

So ein paar Parallelen zur Biografie von Tobias Steinfeld weist der Lebensweg von Albert in dem Roman „Kein Plan“ durchaus auf, das will der Autor gar nicht abstreiten. Auch der in Osnabrück geborene Steinfeld ging in der zehnten Klasse von der Schule ab, machte eine Lehre als Schilder- und Lichtreklame-Hersteller, holte dann doch das Abi nach, studierte Germanistik und Kommunikationswissenschaften, jobbte als Inklusionshelfer an einer Förderschule, arbeitete als Journalist. Und wurde dann zum Schriftsteller. Erst schrieb er Kurzgeschichten, dann Theaterstücke, und als sein erstes Stück auf die Bühne kam, rief seine ehemalige Grundschullehrerin ungläubig und stolz bei Steinfelds Mutter an: „Ist das wirklich von Tobias?“ Dann lieferte der heute 36-Jährige 2018 mit „Scheiße bauen: sehr gut“ seinen Debütroman ab, der wurde unter anderem mit dem Mannheimer Feuergriffel-Stipendium ausgezeichnet. Jetzt ist Tobias Steinfeld also ein Autor, hält viele Lesungen, veranstaltet zudem Schreib-Workshops, an Schulen, in Bibliotheken, Kulturzentren – sein zweites Standbein. Jetzt ist mit „Kein Plan“ sein zweites Buch erschienen, es wird als Jugendbuch eingestuft, weil überzogene Erwartungen der Gesellschaft und wie Jugendliche damit umgehen ein zentrales Thema ist, „aber natürlich kann es jeder, auch Erwachsene, lesen“, sagt Steinfeld. Seine Intention war das ohnehin nie, „es hat sich so ergeben“.

Info Tobias Steinfeld ist Werkproben-Autor Werkproben Öffentliche Literaturveranstalter und Schulen haben die Möglichkeit, Autoren aus NRW in Lesungen und Schreib-Workshops „live“ zu erleben. Tobias Steinfeld wurde als Werkproben-Autor ausgewählt. Kontakt: t.steinfeld@gmx.de.



Buch Tobias Steinfeld: Kein Plan, Thienemann Verlag, ISBN 978-3-522-20262-6

Dass auch sein Leben bisher nicht geradlinig verlaufen ist, empfindet der seit sechs Jahren in Düsseldorf lebende Autor (der Freundin wegen) keineswegs als Makel. „Ich habe viel mitgenommen aus meiner Vergangenheit. Ich muss auch nicht unbedingt 20 weitere Jahre Bücher schreiben, will nicht an dieser Aufgabe kleben“, sagt er. Sogar frühzeitig von der Schule abzugehen, betrachtet er im Nachhi­nein nicht als Fehler, „zum damaligen Zeitpunkt musste das einfach sein“, sagt er. Ohnehin zählt für ihn nicht die Schulnote, „sie sagt nichts über eine Leistung aus, das versuche ich auch, in meinen Workshops zu vermitteln“.