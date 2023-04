Kultur in Düsseldorf Ein Hauch von Mittelalter

Kerstin Lange hat nun ein ganz neues Format kreiert, das am Freitag, 14. April, um 19 Uhr seine Premiere feiert. Die Krimi-Lesung im Museum Forum 8 vereint zum Auftakt drei Autorinnen, die ihre Tatorte an den Niederrhein, in die Provence und nach Mallorca verlegen. „Wir verdunkeln die Fenster, eine Blutspur führt zum Büchertisch, dazu gibts mallorquinische Mandeltorte, französischen Rosé und Handkekse vom Niederrhein“, verspricht Lange ein entsprechendes Ambiente. Es soll immer drei Lesungen im Jahr geben, die nächsten Termine stehen schon fest: Horst Eckert kommt am 1. Juni, die Krimi-Cops geben am 2. November ein Gastspiel, „und für das nächste Jahr stehe ich auch schon in aussichtsreichen Verhandlungen mit weiteren Autoren“, berichtet Lange, die selbst Krimis schreibt. Finanzielle Unterstützung für die Reihe kam von der Bundesregierung im Rahmen des Projekts „Neustart Kultur“.