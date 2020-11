Gedenken in Düsseldorf : Mahnmal soll umgestaltet werden

Pempelfort Das Denkmal für die deportierten Juden in Pempelfort, das vor zehn Jahren aufgestellt wurde, ist prinzipiell gelungen. Doch die Umgebung hat Schwächen. Die offene Konzeption trägt dazu bei, dass immer wieder Autofahrer dort ihre Wagen abgestellt haben.

Das vor zehn Jahren eingeweihte Deportations-Mahnmal an der Marc-Chagall-Straße ist von seiner Gestaltung her prinzipiell gelungen, hat aber seine Schwächen. Das betrifft vor allem das unmittelbare Umfeld, denn die offene Konzeption trägt dazu bei, dass in der Vergangenheit Autofahrer dort ihre Wagen abgestellt haben – was sicher nicht der Bedeutung eines solchen Gedenkortes spricht.