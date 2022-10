Vorverkauf startet : Depeche Mode geben zwei Konzerte in Düsseldorf

Depeche Mode kündigen nach über fünf Jahren für 2023 eine Welttour mit zwei Konzerten in Düsseldorf an. Foto: dpa/Britta Pedersen

Düsseldorf Auf ihrer großen Welttour macht die britische Band im Juni 2023 zweimal Halt in Düsseldorf. Der Vorverkauf startet am Mittwoch.

Am 4. und 6. Juni machen Depeche Mode in der Merkur-Spiel-Arena Halt. Der Ticket-Vorverkauf startet am Mittwoch, 5. Oktober, um 10 Uhr für PayPal Prio und MagentaMusik Prio Tickets. Der Ticketmaster Pre-Sale beginnt am Donnerstag zur selben Zeit. Der allgemeine Vorverkaufsstart ist am Freitag um 10 Uhr.