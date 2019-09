Bauen in Düsseldorf : Hoffnung für das Kronenhaus

Bauen in Düsseldorf

Die Denkmalwürdigkeit des Hauses an der Kronenstraße soll erneut geprüft werden.

Es gibt wieder eine Hoffnung für das Kronenhaus in Unterbilk. Wie die Bilker Initiative „Wohnen für alle“ mitteilt, wolle das Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege der Stadt zusammen mit dem LVR-Amt für Denkmalpflege erneut prüfen, ob die Bewertungsgrundlagen der vormaligen Prüfung in 2006 noch dem heutigen wissenschaftlichen Kenntnisstand entsprechen. Erste Begehungen hätten stattgefunden, eine weitere soll noch folgen. Solange die finale Beurteilung nicht stattgefunden hat, wird die Bauvoranfrage in der Bezirksvertretung 3 über den Abriss des Kronenhauses zurückgestellt.