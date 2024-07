Nach dem Aus für Abrisspläne Denkmalstiftung fordert Plan für Düsseldorfer Opernhaus

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) begrüßt den vom Stadtrat beschlossene Standortwechsel für den Opernneubau. Sie fordert gleichzeitig ein denkmalpflegerisches Sanierungs- und Nutzungskonzept für die Oper an der Heinrich-Heine-Allee. Die in Bonn sitzende Stiftung wirft der Stadt vor, vor sie habe in der Opernfrage den Denkmalschutz weitgehend außer Acht gelassen. In grober Missachtung denkmalpflegerischer Verfahrensweisen und Gesetzesvorschriften habe sie den Abriss des Baudenkmals vorangetrieben. Die Oper wurde als Theater 1875 eröffnet und nach den Zerstörungen des Krieges wiederaufgebaut.