Denkmalschutz : Schutz für St. Cäcilia

Burg Angermund Foto: Thomas Bernhardt

(tber) Am 22. Dezember 1986 wird die katholische Pfarrkirche St. Cäcilia in Benrath in die Denkmalliste der Landeshauptstadt unter der Kategorie „Gebäude für Religionsausübung“ eingetragen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken