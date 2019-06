Düsseldorf-Datum : Schutz für alte Mälzerei

Burg Angermund. Foto: Thomas Bernhardt

(tber) Am 4. Juni 1986 wird das Gebäude Speditionsstraße 7/7a in die Liste der „Technischen Denkmäler“ eingetragen. Direkt am Wasserbecken hat Architekt August Grimm 1897 seinen Entwurf für das sechsstöckige Backsteingebäude platziert.

