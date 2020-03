Lehrer-Kolumne : Die Schule als Videospiel

Düsseldorf Auch am Gymnasium geht es darum, das jeweils höhere Level zu erreichen. Am Ende steht das große Ziel – und das heißt: Abitur.

Natürlich ist es ein kooperatives Spiel: Möglichst viele der Schüler, respektive Spieler, sollen am Ende ein höheres Level haben. Der Endgegner liegt an unserer Schule noch in weiter Ferne: das Abitur. Viele Gefahren lauern auf dem Weg. Es ist also ein episches Spiel in einer offenen Welt. Was ich oft nicht mag: Es gibt zu viele Möglichkeiten, sich vom Spielgeschehen abzulenken. Das macht zwar auch Spaß, gibt aber wenig Erfahrungspunkte. Man muss sich schon auf die „Main Quests“ Mathe, Deutsch, Englisch konzentrieren, wenn man eine mächtige Heldin (erfolgreiche Schülerin) werden will.