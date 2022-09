Kundgebungen in Düsseldorf : Zwei Demonstrationen in der Innenstadt

Tierrecht-Aktivisten forderten auf dem Schadowplatz eine Schließung aller Schlachthäuser. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Die Organisation „Animal Rights Watch“ forderte am Schadowplatz die Schließung von Schlachthäusern, das „Quere Netzwerk NRW“ vor dem Rathaus den „Stopp von Trans- und Queerenfeindlichkeit“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Ingel

Am Samstag gab es in der Innenstadt zwei kleinere Kundgebungen. Auf dem Schadowplatz rief die Organisation „Animal Rights Watch“ dazu auf, Schlachthäuser zu schließen. Am Rathaus forderte das „Quere Netzwerk NRW“ den „Stopp von Trans- und Queerenfeindlichkeit“. Nach beiden Demonstrationen vermeldete die Polizei: Keine besonderen Vorkommnisse.

Auf dem Schadowplatz warben die Mitglieder der Ortsgruppe Düsseldorf-Neuss von „Animal Rights Watch“ für eine vegane Lebensweise. Am Beispiel von Hühnern sollte verdeutlicht werden, welche Qualen die Tiere in Schlachthäusern erleiden. Nach der von Livemusik eingerahmten Kundgebung zogen die mehr als 100 mit Fahnen, Bannern, Plakaten und abschreckenden Fotos aus Schlachthäusern ausgestatteten Teilnehmer trotz einsetzenden Regens über die Kö durch die Innenstadt, vor das Rathaus und dann zurück zum Schadowplatz. Die Veranstaltung war Teil einer Reihe von Demonstrationen für Rechte von Tieren, die in diesem Jahr in zahlreichen deutschen Städten durchgeführt werden.