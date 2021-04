Demonstration in Düsseldorf : Tilly stellt Motivwagen für Nawalny-Unterstützer zur Verfügung

Demonstration in Düsseldorf

Düsseldorf Wagenbauer Jacques Tilly unterstützt den Aufruf zu zwei Kundgebungen für den in den Hungerstreik getretenen russischen Kremlkritiker Alexej Nawalny in Düsseldorf. Tilly steuert einen seiner Mottowagen bei.

Die Düsseldorfer Polizei bestätigte am Dienstag die ordnungsgemäße Anmeldung der Veranstaltungen zur Unterstützung des russischen Kremlkritikers Alexej Nawalny an diesem Mittwoch (18 Uhr) auf dem Corneliusplatz und am Samstag (15 Uhr) auf dem Marktplatz. Nach Polizeiangaben rechnen die Veranstalter, die „Initiative Freies Russland“, mit jeweils rund 200 Teilnehmern. „Wir sind vor Ort und haben die Kundgebungen im Blick“, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage.