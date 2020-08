Demonstration in Düsseldorf : Sexarbeiterinnen fordern Öffnung der Bordelle

Demonstration in Düsseldorf

Die Prostituierte Hexengeige steht bei einer Demonstration vor dem Landtag in einem Eingang eines Wohnmobils. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Viele Branchen durften in der Corona-Pandemie unter Auflagen inzwischen wieder öffnen. Die Bordelle in NRW aber bleiben weiter geschlossen. Die Sexarbeiterinnen fürchten um ihre Lebensgrundlage.

Seit Monaten sind die Bordelle wegen der Corona-Pandemie dicht - jetzt haben Sexarbeiterinnen die rasche Wiederzulassung von sexuellen Dienstleistungen in Nordrhein-Westfalen gefordert.

„Öffnet die Bordelle“, forderten rund 30 Prostituierte und Vertreterinnen von Beratungsstellen am Donnerstag bei einer Demonstration erstmals direkt vor dem NRW-Landtag in Düsseldorf. Das Verbot von käuflichem Sex treibe Frauen in die Illegalität, der angestrebte Gesundheitsschutz werde damit gefährdet. Vor allem kleinere Bordelle müssten Konkurs anmelden.