Protest gegen Versammlungsgesetz : Düsseldorfer Gericht erklärt Polizeiauflagen für rechtmäßig

Demonstration gegen das Versammlungsgesetz NRW in Düsseldorf am 26. Juni. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Düsseldorf Das Bündnis „Versammlungsgesetz NRW stoppen“ hatte sich gegen die polizeilichen Auflagen für eine Demonstration am Samstag gewehrt. Das Verwaltungsgericht entschied aber, dass die Beschränkungen für Banner und Transparente rechtmäßig sind.

In einem Streit zwischen Demonstranten und Polizei hat nun das Verwaltungsgericht eine Entscheidung getroffen: Bei dem Protest gegen das geplante Versammlungsgesetz NRW am Samstag in Düsseldorf dürfen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nur Banner und Transparente mitführen, die eine Größe von sechs mal einen Meter nicht überschreiten.

Gegen diese Polizeiauflage hatte das Bündnis „Versammlungsgesetz NRW stoppen“ einen Eilantrag eingereicht. Dieses entschied am Freitag aber, dass die Beschränkungen rechtmäßig sind. Die 18. Kammer des Verwaltungsgerichts Düsseldorf lehnte den Beschluss ab.

Die Begründung: Die Auflagen dienten der Abwendung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit. Für die Demonstration am Samstag habe die Polizei die Prognose getroffen, dass die Gefahr für die Begehung von Straftaten bestehe – diese Prognose sei nachvollziehbar, heißt es vom Gericht.

So sei es bei der vergangenen Versammlung am 26. Juni in Düsseldorf schon einmal zu Ausschreitungen gekommen. Damals seien Transparente verknüpft worden, um das Eindringen der Polizei in Gruppen von Demonstranten zu verhindern. Aus dem Block heraus seien Polizisten angegriffen und Pyrotechnik sei gezündet worden.

Die Prognose, dass große Transparente erneut als Sichtschutz genutzt werden könnten, um ohne Gefahr der Entdeckung und Identifikation vergleichbare Straftaten zu begehen, sei daher tragfähig. Die polizeiliche Auflage sei darum geeignet, um dieses Risiko zu verringern. Ob das Tragen größerer Transparente vor den Gesichtern der Teilnehmer einen Verstoß gegen das Vermummungsverbot darstellt, ließ das Gericht offen.

Aus Sicht des Bündnisses will die Polizei die Versammlung mit „fadenscheinigen Auflagen massiv behindern“. Die Demonstranten wollen am Samstag ab 13 Uhr vom Rheinpark in Golzheim bis zum Landtag ziehen, um gegen das geplante Versammlungsgesetz der schwarz-gelben Landesregierung in NRW zu demonstrieren.

Bei einer Demonstration des Bündnisses Ende Juni in Düsseldorf war es zu einem umstrittenen Polizeieinsatz gekommen, bei dem mehrere Menschen verletzt wurden, darunter ein Journalist. Die Polizei hatte rund 330 Personen eingekesselt, weil durch das Hochhalten von Transparenten und Schwenken von Fahnen gegen das Vermummungsverbot verstoßen und Pyrotechnik gezündet worden seien, so die Begründung. Zudem sollen drei Polizisten aus dem Block heraus angegriffen worden sein. Aus Sicht der Demonstranten war die Einkesselung rechtswidrig und unverhältnismäßig – beim Verwaltungsgericht wurden deswegen zwei Klagen eingereicht.

(veke)