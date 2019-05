Demonstration in Düsseldorf : Breites Bündnis fordert Legalisierung von Cannabis

Demonstration in Düsseldorf

An der Demonstration beteiligten sich auch viele Politiker, unter anderem die FDP-Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Foto: Anne Orthen (ort)

Aktivisten und Politiker demonstrieren gegen die strafrechtliche Verfolgung von Haschisch-Konsumenten. Das sind ihre Argumente.

(sso) Eine Abschaffung des Cannabis-Verbots ist nicht gleichzusetzen mit einer Verharmlosung oder gar einer Werbung für den Konsum. Das mussten die Aktivisten immer wieder betonen, denn dieser Eindruck entstand bei mehr als einem Passanten am Samstagnachmittag am Graf-Adolf-Platz. Erst das Gespräch mit den Demonstranten brachte Klarheit.

Rund 500 Aktivisten hatten zur Demonstration aufgerufen mit der wesentlichen Forderung, den Cannabis-Konsum zu legalisieren. Der Protestzug zog vom Graf-Adolf-Platz zum Schadowplatz und zurück. Vorher und nachher sprachen Redner, unter anderem der ehemalige Polizeipräsident der Stadt Münster, Hubert Wimber, und informierten über die Nachteile des Verbots. „Keine Pflanze ist illegal“ war das Motto des vierten „Global Marijuana March“, der weltweit in über 100 Städten und in Deutschland an 30 verschiedenen Standorten stattfand.