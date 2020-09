Organisatoren der Berliner Demonstration : Corona-Demonstration auf den Düsseldorfer Rheinwiesen geplant

Die Demonstration in Berlin am 29. August wurde unter anderem wegen der Teilnahme von Rechtsradikalen kritisiert. Hier schwenkt ein Teilnehmer eine Reichsflagge vor dem Brandenburger Tor. Foto: dpa/Christophe Gateau

Düsseldorf Die umstrittene Gruppe „Querdenken 711“ versucht eine Mobilisierung in NRW. Für den 20. September lädt sie nach Düsseldorf. Zugleich laufen in der Landeshauptstadt die Demonstrationen der „Corona Rebellen“ auf dem Burgplatz weiter.

Die Gruppe hinter der umstrittenen Demonstration vor dem Berliner Reichstag plant erstmals in Düsseldorf einen großen Aufzug gegen die Corona-Schutzauflagen. Der örtliche Ableger von „Querdenken 711“ ruft für Sonntag, 20. September, zu einem Protestzug durch die NRW-Landeshauptstadt auf. Es soll sich um ein Pilotprojekt handeln, das bei Erfolg in Düsseldorf wiederholt und auf andere Landeshauptstädte ausgeweitet werden soll.

Der Anmelder, Michael Schele aus Hagen, kündigt an, dass die Demonstration alle zwei Wochen wiederholt werden soll, falls der Zulauf stimmt. Wegen des Gegenwinds der Berliner Behörden nach der Demonstration am 29. August will die Gruppe vermehrt in anderen Städten auftreten. Die Aktion in der Hauptstadt war unter anderem wegen der Teilnahme von Rechtsradikalen und den massenweisen Verstößen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen scharf kritisiert worden.