Terror-Angriff auf Israel Demonstranten in Düsseldorf fordern Freilassung der Geiseln

Hunderte Menschen haben in Düsseldorf am 100. Tag nach dem Terror-Angriff der Hamas auf Israel an die Geiseln erinnert, die noch in der Gewalt der Täter sind. „Bring them home – bringt sie nach Hause“, forderten sowohl die Redner auf der kleinen Bühne am Schadowplatz als auch die Teilnehmer der Kundgebung am Sonntagnachmittag immer wieder. „Dieser Krieg könnte schon lange beendet sein“, sagte Rabbiner Pinchas Goldschmidt in seiner Ansprache – wenn die Hamas nicht weiterhin so viele Menschen in ihrer Gewalt hätte: „Lasst alle Geiseln nach Hause. Let my people go.“