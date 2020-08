Demo in Düsseldorf : „Wir dürfen das Vertrauen in die Polizei nicht verlieren“

Düsseldorf Rund 400 Teilnehmer haben am Samstag in Düsseldorf gegen Polizeigewalt demonstriert. Es waren weniger Menschen als erwartet. Die Veranstalter sprechen von einem Erfolg. Die Polizei lobt den störungsfreien Verlauf.

Warum gingen Benbrahim, Protestmitinitiatorin Samira Khalkaoui-Rakrak (Tadamon – Solidarität und Integration e.V.) und die anderen Teilnehmer auf die Straße? Ein Jugendlicher war am vergangenen Wochenende in der Altstadt, nachdem er Polizisten beleidigt und tätlich angegriffen hatte, von Beamten am Boden fixiert worden. Ein Polizist hatte dabei den Kopf des Jugendlichen mit dem Knie auf den Boden gedrückt. Ein Video, das den Vorfall am Bolker Stern zeigte, ging viral, dokumentierte aber nur 15 Sekunden. Die polizeiinternen Ermittlungen zu dem Vorfall laufen noch. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hatte im Innenausschuss des Landtags dargelegt, dass die Technik des Polizisten grundsätzlich zulässig sei.