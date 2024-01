Demonstration in Düsseldorf Broilers treten bei Kundgebung gegen Rechtsextremismus in Düsseldorf auf

Um 12 Uhr startet die Demonstration gegen die AfD am DGB-Haus, in direkter Nähe zum Hauptbahnhof. Bevor sich der Protestzug in Bewegung setzt, soll es eine Schweigeminute für die Opfer des Nationalsozialismus geben. Der 27. Januar ist ein Gedenktag – an diesem Datum hatten 1945 sowjetische Truppen die Überlebenden des deutschen Konzentrationslagers Auschwitz befreit.