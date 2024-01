Neubaur stichelt: „Schönen Gruß nach Köln!“ 100.000 Menschen demonstrieren in Düsseldorf gegen Rechtsextremismus

„Braun ist nur unser Altbier“: An der bisher größten Demonstration gegen rechts in Nordrhein-Westfalen haben sich am Samstag in Düsseldorf bis zu 100.000 Menschen beteiligt. In dem Demonstrationszug durch die Stadt seien in der Spitze bis zu 65.000 Menschen mitgelaufen, bei der Hauptkundgebung auf den Rheinwiesen seien es dann schließlich sogar bis zu 100.000 gewesen, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Insgesamt fanden in NRW am Samstag rund 30 Kundgebungen gegen rechts statt.