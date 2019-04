„Bürgerdialog“ mit Bundestagsabgeordneten : Demo gegen AfD-Veranstaltung in Bilk

Demo gegen AfD-Veranstaltung in Bilk

Gegen die AfD wurde in Düsseldorf schon häufig demonstriert, hier gegen einen Kreisparteitag im Geschwister-Scholl-Gymnasium im Jahr 2016. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)

Im Vorfeld der Europawahl lädt die AfD erneut zu einer Veranstaltung in Düsseldorf – und wieder haben sich Gegendemonstranten angekündigt. Am Donnerstag ab 19 Uhr sprechen drei Bundestagsabgeordnete im Bürgerhaus im Stadtteilzentrum Bilk bei einem „Bürgerdialog“.

Arne Lieb (arl) ist verantwortlicher Redakteur für Kommunalpolitik in der Düsseldorfer Lokalredaktion.

Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Zum Protest ruft unter anderem der Düsseldorfer SPD-Stadtverband auf. Auch das linke Bündnis „Düsseldorfer stellt sich quer“ will demonstrieren, genau wie vor dem Stadtmuseum, in dem am 15. April eine AfD-Veranstaltung ausgerichtet worden war.