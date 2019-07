Nach Festnahme von Sea-Watch-Kapitänin : Aktivisten demonstrieren am Düsseldorfer Rathaus für Seenotrettung

Aktivisten demonstrieren am Düsseldorfer Rathaus für Seenotrettung

Düsseldorf Auch Oberbürgermeister Thomas Geisel nahm an der Kundgebung teil.

Helene Pawlitzki (hpaw) ist Redakteurin für Print und Online in der Düsseldorfer Lokalredaktion.

Das Schicksal der in Italien unter Arrest stehenden deutschen Kapitänin Carola Rackete (31) bewegt auch die Düsseldorfer Flüchtlingshelfer. Am Montagnachmittag demonstrierten Mitglieder des Bündnisses Stay, der Initiative „Flüchtlinge willkommen in Düsseldorf“ (FWID), von Verdi und anderen Organisationen vor dem Rathaus. „Wir wollen nicht, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken“, sagte Hildegard Düsing-Krems von FWID, „und wir sind dagegen, dass Retter kriminalisiert werden.“